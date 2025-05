Le ne maradj róla! – Már kapkodják a nyári diákmunkákat Hevesben

A nyári diákmunka sok fiatal számára nemcsak zsebpénzforrás, hanem első munkahelyi tapasztalat is. A legkeresettebb helyek – mint például a strandok, fagylaltozók, gyorséttermek vagy irodai kisegítő pozíciók – már május első napjaiban foglaltak lehetnek.

A nyári diákmunka egyre népszerűbb a fiatalok körében.

Fotó: Huszár Márk

Hol van a legtöbb diákmunka Hevesben és mennyit lehet keresni?

Heves vármegye nagyobb városaiban – Egerben, Gyöngyösön és Hatvanban – számos munkalehetőség várja a diákokat. A legkeresettebb pozíciók közé tartoznak a gyorséttermi állások, amelyek mindhárom városban elérhetők. Ezeknél a munkáknál a bruttó órabér 1600 és 1800 forint között mozog, ami a 25 év alatti fiatalok esetében nettóként is értelmezhető. Emellett Gyöngyösön szállodai munkákra is keresnek diákokat, Egerben például fagyizóba és a Decathlonba is várják a jelentkezőket. Az ilyen lehetőségek felkutatásához érdemes körülnézni a Mind-Diák, a Meló-Diák, a Fürge-Diák vagy a Prodiák weboldalain. A Szépasszonyvölgy borászatai is nyitottak a diákmunka iránt érdeklődők előtt – például a Besenyei Borház is szívesen fogad fiatalokat pincérként dolgozni.