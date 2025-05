A droghasználat poklát hagyta maga mögött a fiatal édesanya Hevesben - elmondja, hogyan

Eljöttek a reggelek, amikor már lábra sem tudott állni a rosszulléttől

Mint mondta, végül jöttek azok a reggelek, amikor már lábra sem tudott állni a remegéstől, a rosszulléttől. Már ott tartott, hogy a literes vodkából simán megivott kettőt, meg hozzá sört. Volt úgy, hogy egy szál köntösben könyörgött piáért a palackozott italok boltjában, tette hozzá, de nem volt egy fillérje sem.

– Akkor már kiégtem a drogtól. Nem úgy cselekedtem, ahogyan akartam. Teljes volt a szerhasználat kényszere, nem voltam a magam ura. A jelenlegi férjem akkor már a párom volt. Arra gondoltam, a segítségével abba tudom hagyni. Ám, amikor elment dolgozni, én is rögtön megindutam. A nagyon erős piálás helyett a kristályra váltottam, azt még tudtam titokban csinálni. A hétvégeken azonban végig velem volt. Nagyon keményen beindultak a megvonás hatásai. Senkinek se kívánom. A páromnak mondtam azt végül, hogy nem akarom ezt így tovább – sóhajtott nagyot Linett.

A fordulatot az jelentette, hogy segítséget kért

Ezzel egy időben segítséget kért az édesanyjától is, aki azonnal mellé állt.

– Akiket megismertem azóta az NA révén, gyakran más helyzetben vannak, mert a szüleiket már teljesen kizsigerelték. Engem mindig önállónak neveltek, nem hordtak iskolába meg edzésre autóval, az uzsonnámat magamnak készítettem. Sokaknál azt látom ma, mindent a szülő csinál helyettük, még a házi feladatot is, ugyanakkor magas az elvárás az iskolában és otthon is. Egyre szélsőségesebbek az életkörülmények az elit rétegektől a mélyszegénységig. Az előbbiben a szülők sokat dolgoznak, nincsenek otthon. Mindent meg akarnak adni a gyereknek, a szeretetet azzal akarják kifejezni, hogy mindent megvesznek a gyereknek. A családon belüli intimitás eltűnt, a függőségre hajlamosakban a másság érzése alakul ki. A legmélyebb időszakomban éltem romák között is. Esetükben az a fő baj, hogy a szerhasználatot látják otthon, ebben nőnek fel. Ez a minta. Egy cigányember sokat mesélt arról, milyen volt a közösségük egykor. Neki is szívfájdalom volt a jelen. Ő is árulta a szert, azt mondta, ad a gyerekének is, mert ha nem, akkor mástól veszi meg. Így hatványozódik a függő emberek száma. Mára azt hiszik, ez a normális. A "normálisból" meg miért kellene kitörni? Nem is tudják, milyen lehetne szer nélkül. Nagyon összetett dolog ez – töprengett el Linett.