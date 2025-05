Eger tarolt a tavaszi szünetben – húsvét után is özönlöttek a turisták a városba

Húsvét után sem enyhült az utazási kedv, így az áprilisi vakáció időszakában összesen 664 ezer turista kereste fel hazai tájainkat. Április 17-27. között a szálláshelyek 36%-kal több vendéget fogadtak a tavalyi tavaszi szünethez képest – derült ki a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adataiból. Tömegével keltek útra a gyermekes magyar családok is, kihasználva az iskolai szünidő második felét és a nyárias időjárást. A belföldi utazók körében a legnépszerűbb vidéki úti cél Balatonfüred volt, ezt holtversenyben Eger, Siófok és Hajdúszoboszló követték, míg a harmadik helyet Hévíz szerezte meg. A szünidő kirobbanó számai április egészére is kimagasló eredményeket vetítenek előre – írta a Visit Hungary sajtóközleményében.

Rengetegen látogattak el Egerbe a tavaszi szünetben.

Forrás: Berán Dániel / Heol.hu

A tavaszi vakáció idején 338 ezer magyar vendég szállt meg hazai szálláshelyeken, ami 27%-os növekedést jelent a 2024-es tavaszi szünethez képest. A főváros is vonzó turisztikai célpontnak bizonyult a magyarok körében, Budapest idén 30%-kal több belföldi vendéget üdvözölhetett, mint az elmúlt évi húsvéti szünidőben. A kellemes tavaszi napsütés a Balatonra, a Mátra-Bükkbe, Budapest környékére, Debrecen és térségébe, továbbá Tokaj és Nyíregyháza turisztikai térségébe csalogatta a legtöbb belföldi utazót.

Az élénkülő hazai utazókedvet jól mutatja, hogy a tavaszi szünidő idén 25%-kal több belföldi vendégéjszakát hozott a tavalyihoz képest. Az NTAK adatai szerint a szálláshelyeken leggyakoribbak a kétfős foglalások voltak, ugyanakkor a családok is szívesen útnak indultak. A belföldi vendégek 19%-a volt 18 évnél fiatalabb, és a három- vagy ennél több fős foglalások aránya is 9 százalékponttal magasabb volt a tavaszi vakáció időszakában, mint a szünetet megelőző 11 napos időszakban. A hazai utazók megadták a módját a pihenésnek: 53%-a szállodában foglalt, ezen belül is közel 60%-uk négycsillagos hotelt választott. A magán- és egyéb szálláshelyek szintén népszerűek voltak, ezek a foglalások 31%-át tették ki.

Az országosan keletkezett másfél millió vendégéjszaka 50%-át 326 ezer külföldi utazó adta. A turisztikai konjunktúra felpezsdítette a hazai szálláshelyek és vendéglátóhelyek forgalmát is: az áprilisi szünidő alatt az összesített árbevétel meghaladta a 100 milliárd forintot. Ebből a szálláshelyek 37,1 milliárd forint bevételt realizáltak, ami 32%-kal haladja meg a tavalyi szünet idején elért forgalmat.