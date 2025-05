A nagyfügedi egyesület családi és egészségnapot tartott, fókuszukban vannak az idősek is

A nagyfügedi Együtt a Gyermekekért Sport és Kulturális Egyesület szakképzett ápolói személyzettel az egyesületi elnök, Botos Ervin vezetésével (aki maga is ápoló) május 1-jén egészségnapot tartott Tarnazsadányban, ahol, vércukorszint, oxigén, vérnyomás-mérés, és újraélesztés bemutató volt, továbbá életmód tanácsadással is érkeztek.

– Hasonló napot minden évben szervezünk Nagyfügeden, ahol az egyesület alakult és a székhelye is van. Ez a kezdeményezés a környező településeknek is megtetszett, s már második alkalommal hívtak el bennünket egészségnapot tartani. Nagyon szívesen veszünk részt és örülünk, hogy ha segíthetünk, hiszen fontosnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést nemcsak a gyerekeknek, a felnőttek részére is, de fontosnak tartjuk az alapszintű újraélesztés elsajátítását is – mondta.

Ilyen volt a tarnazsadányi majális. Vendég volt az Együtt a Gyermekekért Sport és Kulturális Egyesület is, akik nem érkeztek üres kézzel Fotó: Botos Péter Adrián

Egy másik eseményről is beszámolt az elnök. A Fiatalok a Nemzetért Alapítványtól tiszteletjegyeket kaptak Pál Ferenc gyöngyösi előadására, s a nyugdíjas tagok remekül mulattak.

– Az Együtt a Gyermekekért Sport és Kulturális Egyesület egyébként a jövőben tervezi, hogy családi napot szerveznek, ahol lesz főzőverseny, ki mit tud és labdarúgó torna. De lesznek még a kicsiknek szórakoztató elemek, mint légvár, arcfestés is. A nyári szünetben pedig a labdarúgó gyerekeket szeretnénk strandra vinni illetve állatkertbe. Egyesületünk célja nemcsak a gyerekek megszólítása, hanem kulturális programok szervezése is – mondta.

Nem az első eset, hogy az egylet akcióiról írunk. 2023 őszén, a megalakulásuk után nem sokkal számoltunk be arról, szeretnék fellendíteni Nagyfügeden a sport- és kulturális életet. Céljuk, hogy a helyiekkel közösen élhetőbb környezetet teremtsenek Nagyfügeden, és igyekeznek mindent megtenni azért, hogy a lakosok elfogadják és megbecsüljék egymást, valamint tisztelettel forduljanak a másik felé. Fontosnak tartják még, hogy a 70 év felettiek is érezzék a megbecsülést.