Fekete alak a hegyi kanyarban: motorostragédiák mementói a Mátrában

Elmondta, hogy a motorosok nagyobb, szabálykövető része kiáll azért, hogy a renitens motorosokat kivessék maguk közül.

– Az emlékmű átadásán a keresztény motorosok áldást is mondanak majd. Ugyanakkor több figyelemfelhívó akciót is szervezünk. Az 5-ös főúton tettek ki pszichés látványelemeket, mint például egy fekete emberi alakot azzal a felirattal, hogy „őt is hazavárták”. Ehhez hasonlókat tervezünk a későbbiekben.