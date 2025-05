Több ezer forint kilója ennek a mézédes gyümölcsnek, mégis ládaszámra hordják most a hevesiek

Heves vármegyében sem tett jót a fagy az epernek, az általunk megkeresett termelők éppen ezért nem is tudtak nyilatkozni arról, mikor indul a szabadföldi szezonja. A jelenlegi helyzetről így egy kereskedőt kérdeztünk. Németh Sándor gyümölcsöse ismerős lehet mindenkinek, aki Egerből Egerbaktára tart. Ahogy beérkezünk a településre már piroslik is az út jobb oldalán a sok, nagyszemű eper, de dinnye is van már a pulton. Elsőként arról kérdeztük, hogy mennyiért és honnan jön az eper. Elmondta, hogy most 3500 forint egy kilónyi, mikor még 4 ezer volt, akkor nem kezdte el árulni, mert nem vették volna meg.

Eperből magyart árulnak, ha nem illatos, nem is hazai Fotó: Huszár Márk/heol.hu

– Előfordul már szabadföldi, nem számottevő még, főként a fóliásat áruljuk. Most lajosmizsei termelőtől, a szabadföldit majd a nyírségből hozom. Ők tartják azokat a kipróbált fajtákat, amit szeretnek a vásárlóim. Nagyszemű, illatos és édes olasz fajtákat termesztenek, ezt keresik nálam – mondta. Elmondta, most félkilónként, kilónként vásárolnak, de ahogy elindul a szabadföldi szezon, aminek kedvezőbb az ára, már ládaszám is visznek tőle epret a vásárlók.

Nem emelkedik drasztikusan az eper ára

– Emelkednek a költségeink és a termelők költségei is, de kiskereskedelmi oldalon nem számottevő a drágulás. Ennek részben az az oka, hogy a szezon elején a 4 ezer forintos epret sem árultam, mert nem vették volna meg. Egyszerűen, ha tovább drágul az ár, nem tudja megfizetni a vevő. Egyre kevesebb a vásárló. 3-5 ezer forintos ár felett gyakorlatilag eladhatatlan az eper. Egyébként azért is nehéz lenne árat emelni, mert sajnos vannak olyan kereskedők, akik görög epret árulnak és magyar epernek hirdetik, tehát az olcsót adják el drágán, majd ugyanezt folytatják a román eperrel – magyarázta. Arra a kérdésre, honnan ismerjük fel ezt, elmondta, ha nem illatos, és nem az igazi az ízélmény, akkor valószínűleg import eperről van szó.