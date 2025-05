Ezeket a hibákat ne kövesd el az angol érettségin

Az olvasott és hallott szövegértésnél sokszor abból adódik a hiba, hogy a diákok véletlenül rossz betűt írnak be. Ha már biztos vagy a válaszban, írd be, és húzd ki a feladatlapon, hogy tudd, azt a lehetőséget már nem használhatod újra. A hallott szövegnél jellemzően az összes válaszlehetőséget felsorolják, de csak egy a helyes – ezt általában hangsúlyosan ki is emelik.