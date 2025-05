Erre számítanak az érettségin az egri tanárok: ezek a legvalószínűbb témák

Milyen esszékre lehet számítani a történelem érettségiben?

– A tesztrész teljesen kiszámíthatatlan. Az esszékérdések esetében talán valamivel jobban lehet tippelni, de biztosra ott sem lehet menni. Mivel az Aranybullát nemrég emelték be a témák közé, talán ez lehet az egyik, de II. József sem szerepelt már régóta az esszék között. Emellett olyan témák is szóba jöhetnek, amelyek már régóta nem voltak, például a hunok vagy III. Béla. Ezek az elmúlt öt évben nem szerepeltek az esszékérdések között, tehát most megnőhet az esélyük, de ez is csak találgatás - nyilatkozta lapunknak a pedagógus.