Koronát már nyert, most az érettségiért harcol: a szépségkirálynő elárulta, melyik tárgytól retteg a legjobban

Molnár Ramóna, a csengődi származású fiatal lány, aki sportolóként – asztaliteniszezőként – érkezett Orosházára, most újabb mérföldkőhöz érkezett: megkezdte az érettségi vizsgáit. A Székács József Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium végzőseként a hétvégén búcsúzott középiskolás éveitől, hétfőtől pedig már az érettségi feladatokra koncentrál, leginkább a matematika vizsga miatt izgul.

A szépségkirálynő már túl van a magyar érettségin

Forrás: beol.hu

Ramóna neve nem ismeretlen: 2024-ben megnyerte a Fásy Ádám nevével fémjelzett Magyarok Világszépe versenyt, amivel országos ismertségre tett szert. A karcagi döntő győzelme után lehetősége nyílt arra is, hogy részt vegyen a nemzetközi Miss Intercontinental világversenyen, melyet Egyiptomban rendeztek meg. A különleges élmények, nemzetközi tapasztalatok és a szépségversenyek világában elért sikerek mellett a tanulásra is komoly hangsúlyt fektetett – mindezt úgy, hogy a sport sem került háttérbe az életében - írja a beol.hu

A szépségkirálynő felkészülését az érettségire sokan támogatták

Ahogy azt mi is megírtuk, hétfőn a magyar tantárggyal megkezdődtek az érettségi vizsgák. A felkészülés hónapjai alatt osztálytársai is támogatták, szurkoltak neki, és együtt ünnepeltek vele a ballagás napján. Hétköznapjai most ismét a tanulás köré szerveződnek – az érettségi vizsgák jelentik a következő kihívást számára.

