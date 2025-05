Bejött, amire számítottunk - ezt mondták a gyöngyösi Berze érettségizői a történelemvizsga után

Mivel négy évig emelt szinten tanultam a törit, így nem gondoltam annyira rettentően nehéznek. Viszont, nagyon sokszor volt olyan a tesztnél, hogy többször el kellett olvasnom, mit is vár tőlem a feladat. Az esszékérdéseket is közepes nehézségűnek tartottam, mivel hozzám nem áll közel a Rákóczi-szabadságharc, ezért nem is ezt választottam. A Bethleni konszolidáció volt a másik nagy esszékérdés, arról viszont sokat lehetett írni, sok információt megtaláltam az atlasztban is. A kisesszék között még szerepelt a liberalizmus és Európa népességének változása, ezek sem okoztak gondot.