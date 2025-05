"Aki ebbe belevág, örökre a rabja marad" – az Év emberét köszöntöttük

Az idei évben tartott Év embere szavazáson a legtöbb szavazatot a közéleti jelöltek közül dr. Sipos Mihályné kapta, aki a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház Hospice osztályának önkéntese. Az év sportolóiról 4 kategóriában dönthettek olvasóink: az év női sportolója Mátyási-Kőrösi Mira funkcionális fitnesz versenyző lett, az év férfi sportolója Czékmány Norbert egri autóversenyző lett, a legjobb csapatok közül a Fortuna TSE akrobatikus rock and roll G-Force junior kisformációja lett a legjobb női csapat, míg a férfiak közül az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola fiú röplabdacsapatát választották meg az év legjobbjának a heol.hu olvasói.

Az Év embere dr. Sipos Mihályné lett

Forrás: Gál Gábor / Heol.hu

– Számomra nagy megtiszteltetés volt már a jelölés maga is, és az a jelölti kör is, akikkel közösen indultunk a megmérettetésen. A jelöltek mindegyike megérdemelten került fel a listára, mindegyikük jelentős munkájával járult hozzá a mindennapokhoz a tavalyi évben is. Rendőrként a csapat egyik felének, egészségügyi munkám miatt pedig a másik felének szurkoltam, de természetesen bármelyik jelölt méltán érdemelte volna meg az első helyezést – mondta el lapunk kérdésére dr. Sipos Mihályné. – Az pedig, hogy az olvasók engem választottak meg végső díjazottként, büszkeség és öröm egyszerre: a jelenlegi önkéntes munkámat nem elismerésért végzem, és minden szavazónak hálás vagyok, hiszen szavazatukkal mégis ezt fejezték ki. A díj öröm a kórháznak, az osztálynak és a betegeknek is – tette hozzá.