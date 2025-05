Ezeket a tárgyakat rejtette a föld az egri bazilika mellett + videó

Újabb bejáratot építenek ki az egri főszékesegyházon. Ahogy azt már megírtuk, az épületnek eddig is volt egy olyan kapuja, ahol a kerekesszékesek bemehettek, de Rudolf Mihály DLA építész szerint az nem felelt meg az igényeknek, nehézkes volt a bejutás. Az egri bazilika ajtójához korlátlift segítségével juthattak föl a mozgáskorlátozottak, a kijelölt kapu pedig általában zárva volt, s annak nyitásához föl kellett hívniuk a sekrestyében dolgozókat. Most az új bejárat készül, ami régészeti feltárással is jár, s kiderült, mire bukkantak a földben.

Zajlik a feltárás a balizilkánál Forrás: heol.hu

Rákóczi Gergely a Szent István Televíziónak elmondta, XVII. századi leleteket találtak, egy balkáni pipa is előkerült. A bazilika helyén korábban a Szent Mihály plébániatemplom állt, amely a város egyik legősibb és fontosabb temploma volt. Erre részben ráépült a bazilika. Egy régi, XVIII. században feltöltött árokból is gazdag leletanyag került elő, kínai porcelán például. a feltárás folytatódik, majd épül a bejárat.