Nemcsak gazdaságos, szép is lett Recsk két legfontosabb épülete

A fejlesztés nemcsak gazdaságilag, hanem esztétikailag is fontos

Nagy Sándor, Recsk polgármestere a Heol.hu kérdésére elmondta, hogy egyszerre két felújítást végeztek el.

– Az önkormányzat épülete a múlt század elején épült, azóta több funkciót is betöltött, volt tanácsháza, hentesbolt is. Időközben építettek is hozzá, ami elég nehezen kezelhetővé tette energetikailag. Azért is jelentős épület, mert a település központjában van, egy saroképület egy kereszteződében, így nem csak a gazdaságossá tétele volt fontos, hanem az is, hogy szép legyen, hiszen a település látképét befolyásolja – mondta a polgármester.

Hozzátette, hogy a művelődési ház pedig a térség legjobban kihasznált közösségi tere, napi szinten tartanak különböző foglalkozásokat, de kiállítás is kapott helyet benne, hiszen Recsken a bányászat igen jelentős, a tárlaton helyet kaptak az ehhez kapcsolódó tárgyak, ércek, a felújítás során ezeknek a helye is megújult.

– Volt a fejlesztésnek olyan része, amit mi finanszíroztunk, mert az energetikai pályázatba nem fért bele a festés, vagy a hidegburkolat rendbe tétele, de ha már egyszer szétszedtük az épületet, most kellett ezeket is elvégezni – fogalmazott Nagy Sándor.

A recski polgármester egyébként a lakosság személyes biztonságát is fontosnak tartja, tűzoltókészülékeket is biztosított számukra.