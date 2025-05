Nem csillan könnycsepp a sportvezető szemében az emléktábláján

Csütörtökön felújított sportöltözőt adtak át és emléktáblát avattak a vámosgyörki Toma István Sportcentrumban. Gedei Zoltán polgármester az ünnepségen elmondta, hogy 2024-ben az Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) lehetőséget biztosított, limitált részvétellel, labdarúgó csapatok öltözőinek felújítására és korszerűsítésére. A kedvezményezettekről a vármegyei igazgatóság döntött, tette hozzá.

A felújított sportöltöző falát Toma István emléktáblája díszíti

Forrás: Szabó István / Heol.hu

– A sportegyesületünk öltözője valóban rossz állapotban volt. A labdarúgópálya jónak mondható, tavaly óta van egy műfüves pályánk, és az egész sportcentrum körbe lett kerítve. Most az egykori polgármester és sportvezető emléktábláját is leleplezzük. Azt gondolom, ő tette a legtöbbet a vámosgyörki labdarúgásért. Annak idején társadalmi munkában építette az első öltözőépületet. Toma István 16 éven át volt Vámosgyörk polgármestere, és 20 éven keresztül sportelnök. A Vámosgyörki Sportegyesület elnökeként 2001-ben beválasztották a Magyar Labdarúgó-szövetség Heves Megyei Igazgatósága elődjének tekinthető Heves Megyei Labdarúgó Szövetség (HELASZ) elnökségébe. A HELASZ vezetésében eltöltött nyolcéves időszak alatt, 2004-től, alelnökként tevékenykedett. A sportágért végzett munkája elismeréseként 2009-ben megkapta a Heves Megye Labdarúgásáért kitüntető címet. Nyugdíjba vonulása után még 10 éven át írta a helyi újságba a sporthíreket. Élt-halt a vámosgyörki sportért. Aki ismerte őt, tudja, ha most itt lenne, széles mosoly lenne az arcán, de a szeme sarkában könnycsepp csillanna – fogalmazott Gedei Zoltán.