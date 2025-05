Töltsétek ki! Itt a fogyasztóvédelmi konzultáció

Közös sajtótájékoztatót tartott szerdán Ignácz Balázs főispán és dr. Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke Egerben, a megyeházán. Dr. Eitmann Norbert azzal kezdte, hogy a Heves Vármegyei Kormányhivatal a fogyasztóvédelem egyik fellegvára.

– A fogyasztóvédelem közös ügyünk, hiszen mindannyian fogyasztók vagyunk. Most a fogyasztóvédelem kérdésében indítunk online konzultációt, melynek célja, hogy megnézzük azokat a beavatkozási pontokat, amelyeket az állampolgárok szükségesnek éreznek. Ilyen széleskörű konzultáció még nem volt eddig, mely 12 kérdést tartalmaz. A felmérésben egyebek között a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok felszámolásáról, az online csalások elleni fellépésről és a légiutas jogokkal kapcsolatos szabályozásról is elmondhatják a véleményüket a polgárok – mondta el a sajtófőnök. Hozzátette, a konzultációt egy rövid regisztráció után a fogyved.kormany.hu oldalon lehet online kitölteni, majd ezeket kiértékelik, s a kormány megteszi a megfelelő lépéseket a válaszok alapján.

Ignácz Balázs és dr. Eitmann Norbert a fogyasztóvédelem konzultációjáról szóltak Fotó: Gál Gábor

Ignácz Balázs is kiemelte, mindennapi életünk része a fogyasztás.

– A Heves Vármegyei Kormányhivatal ebben a munkában mint ellenőrző hatóság vesz részt. Elsődleges feladatunk az, hogy a gazdasági szereplők jogszabályismereteit erősítsék, s be is tartsák azokat, s emellett védenünk kell a fogyasztókat. 2024-ben több száz ügy vonatkozásában 95 millió forint bírságot szabtunk ki. 2025 első negyedévében már több mint 21 millió forint bírságot szabtunk ki, ez azt jelenti, hogy több mint 300 panasz esetében jártunk el – mondta.

Hozzátette, nemcsak a jogszabályok támogatják a munkájukat, hanem az is, hogy a szankciók mértéke is drasztikusan nőtt. Azt is elmondta, hogy a Heves Vármegyei Kormányhivatalnál négy nagy területen végeznek fogyasztóvédelemmel kapcsolatos munkát, ezek a jótállás, szavatosság, az internetes kereskedelem és vásárlás, a piacfelügyeleti ellenőrzések, s végül a nem megfelelő árképzések területe. Ez utóbbival 2022 májusa óta fogalkoznak, s most aktuálisan az árrés stop vizsgálatok folynak, ezt kiemelten kezelik, s az elmúlt időszakban 42 ilyen típusú ellenőrzést folytattak le, és nem kellett senkit szankcionálni. Végül a főispán is arra biztatott mindenkit, hogy töltsék ki a konzultációt.