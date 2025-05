Több földrengést is jeleztek Hevesből

2025 áprilisában a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium 8 földrengést és 133 bányarobbantást regisztrált Magyarországon és szűkebb környezetében, ezek közül négy történt a határokon belül. A hónap legjelentősebb, lakossági észlelésekkel is járó földrengése 2025. április 12-én 7:09-kor történt (helyi idő szerint), amikor egy 3,3-as magnitúdójú földrengés keletkezett a magyar–szerb–román hármashatár közelében, Kübekháza közelében, amelyet több településen is érezni lehetett.

2025 . áprilisában a négy hazai földrengés közül egy Tenk közelében pattant ki

Forrás: Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium



Az antropogén eredetű szeizmikus események többsége áprilisban is bányarobbantásokhoz köthető, ezekből több is előfordult Heves vármegyében a Mátra kőbányáiban.

Tíz kilométer mélységben történt a földrengés

A Geo-Risk által üzemeltetett Foldrenges.hu-n részletesen is nyomon követhetők a robbantások és a földrengések is, áprilisban öt robbantást regisztráltak, amelyek 1,7-1,8 -as magnitúdójú rezgéseket okoztak. Az egyetlen valódi földrengés Tenk közelében történt április 24-én este, 10 kilométere mélységben, ennek magnitúdója a foldrenges.hu szerint 1,3, a seismology.hu szerint 1,2 volt.