Összefogás 2 órája

A közösség építésére helyezi a hangsúlyt a siroki képviselő

Bujáki Márk már akkor is sokat tett Sirok lakosaiért, amikor még nem volt önkormányzati képviselő. A karácsonyi vásár, a gyermeknap, a főzőverseny mellett most más tervei is vannak.

Bujáki Márk önkormányzati képviselő nemcsak a termelői piacot igyekszik megvalósítani Sirokban. A Heol.hu-nak mesélt jövőbeli terveiről is, amelyek közül mindegyik a település szebbé tételét, a lakosok segítését célozza. A nevéhez fűződik a gyermeknap és a főzőverseny is. Bujáki Márk egy korábbi főzőversenyen beszélget a vendégekkel és Pokorny Auréllal, a verseny zsűrijével

Forrás: Bujáki Márk/Beküldött fotó Felidézte, hogy évek óta dolgoznak különböző rendezvényekkel, és maguk mögött tudhatják, hogy megépítették az új Gergely sara-forrást. – Én magam kerestem meg a forrásnak az eredőjét az erdőben, ezután rengetegen csatlakoztak hozzám és erős összefogással megépítettük azt a forrást, ahonnan sokan viszik haza a forrásvizet is. Megépítettük a Tarna Park emlékműcsoportot is Trianonra emlékezve. Sirok legendáját idézi meg a másik emlékmű Darnó király és Tarna leány történetét.

Elmondta, hogy egyéb, a települést segítő tevékenységük is volt. A Covid alatt maszkot gyártottak, segítettek Terpes és Szajla lakóinak is az önkormányzattal együtt. Felújtották a Kút-völgyi Szabadidőpark székelykapuját és kerítését. – Mindezekből azt látom, hogy az összefogásra lehet alapozni. Egy jó együttműködés sok jó dolgot tud teremteni. Ez az összefogás az önkormányzattal akkor is megvolt már, amikor még nem voltam képviselő – mondta Bujáki Márk. Nem a főzőverseny az egyetlen terve A képviselő elárulta azt is, hogy az egyesülettel még szerveznek gyermeknapra egy főzőversenyt gyermeknappal. – Szeretnénk egy arculatot adni a gyermeknapnak, amely az összefogásról fog szólni. Olyan játékokat hozunk, amelyek az odaérkező gyerekeket a csapatmunkára ösztönzik. Természetesen főzőversenyt is szervezünk a nagyoknak – közölte. Hozzátette, hogy a karácsonyi vásárt is tervezik, a székely autonómia napját is, és szeretnének olyan tevékenységbe kezdeni, ami nem a szórakoztatást biztosítja, hanem inkább mezőgazdasági vonalon gondolkoznak. – Zöldségtermesztésben gondolkozunk, elsősorban ezzel az egyesület fenntarthatóságát szeretnénk megteremteni, másodsorban természetesen tovább is lehet gondolkodni a későbbiekben – fejtette ki. Elmondta, a készülő egyesületben mindenkinek vannak tervei, amelyek könnyen kivitelezhetőek, és szebbé tudják tenni a környezetüket, a közösség érdekeit helyezik középpontba.

– Úgy gondolom, a legfontosabb, hogy segítsük a helyieket, segítsük az önkormányzat munkáját. Sirokban már vannak egyesületek, amelyek nagy dolgokat tettek, szeretnénk olyan értékesek lenni, mint ők. A jövőt a személyes kapcsolatokra, találkozásokra kell építeni – fogalmazott Bujáki Márk.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!