Ki nem találná, mit lehet a Harap a kacsában csinálni rövidnadrágban, pólóban

Különleges leves a kínálatból - vajtök velouté, kapor

Forrás: Harap a kacsa

A negyvenes éveik legelején járó tulajdonosok a gasztronómia bisztróvonala mellett tették le a voksot az étterem megvásárlásakor. A bisztrókonyha a gasztronómia világának egy olyan formája, amely a hétköznapok és a fine dining közötti arany középutat képviseli. Az eredetileg egyszerű, gyorsan elkészíthető, mégis kiemelkedő minőségű ételeket kínáló bisztrókonyha az ízek, a kreativitás és a megfizethetőség harmonikus ötvözetét jelenti.

Az étterem konyhájába Michelin-csillagos színvonal érkezett

– Új szakácsaink lettek a bisztróvonalról. Az egyikük korábban Michelin-csillagos étteremben dolgozott, részese volt annak a csapatnak, amely pár éve a csillagot elérte. Egy másik szakácsunk kimondottan a fine dining vonalról jött, egy Michelin ajánlott étteremből. Ők ennek az új hullámnak abszolút jó ismerői, fiatalok. Az új étlapunk is már ezt az irányt viszi. A hatalmas, a gyomrot rosszullétig megtömő adagokat elhagytuk, mégis elegendő az étel a tányérokon, ezt folyamatosan monitorozzuk. Most egy adag étel inkább sok apró elemből áll, amelyek ízvilágban, színességben sokkal gazdagabbak. Mindenből tartalmaznak egy kicsit, díszítve, nyers alapanyagból készítve, amelyet helyi termelőtől, zöldségestől vásárolunk. A húszas, illetve a harmincas éveik derekán járó szakácsaink igazi művészlelkek. Tobzódik bennük a kreativitás, szó szerint ételkölteményeket gondolnak ki. Pár hagyományos ételt is meghagytunk az étlapon, viszont már bisztró jelleggel megújítva. Mi, tulajdonosok, nem szakmabeliek vagyunk, tehát mindig a vendég szemszögéből nézzük az éttermet, a kínálatot. Kiváló ötletek forrása, amikor az ilyen jellegű elképzeléseinket a szakácsok szakmai szempontjaival ütköztetjük, biztos forrása ez lépésről lépésre az előrehaladásnak – részletezte Debrei Ádám.

Egy ételköltemény: serpenyős csirkemell, baby répa, cukorborsó, jus

A Harap a kacsa több szempontból is ígéretes helyen található. A város rendezvényterme a szomszédban van, ahol számos házasságkötés és rendezvény zajlik, jó lehetőséget adva az esküvői vacsora megrendezésére. A vadászati múzeum megtekintése közben megéhezőknek is csak a szomszédba kell átsétálniuk egy jó ebédért. Születésnap alkalmából, osztálytalálkozó, workshop, céges rendezvények számára is remek a csendes, parkos környezet.