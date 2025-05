Gyászol a Harlekin társulata – elhunyt a legendás egri bábkészítő

Mint azt a Harlekin Bábszínház Facebook oldaláról megtudtuk, május 2-án elhunyt a bábszínház egykori bábkészítő művésze, Lovasyné Stuth Erzsébet. Erzsébet 1949. szeptember 30-án született Hatvanban. A bábszínjátszással már igen korán kapcsolatba került, amikor 1965. szeptemberében alapító tagként csatlakozott a Demeter Zsuzsa kezdeményezésére életre hívott, középiskolásokból álló Egri Bábszínpadhoz.

A bábok is siratják valamikori készítőjüket, a Harlekin társulata gyászol. Képünk illusztráció

Fotó: Gál Gábor

A Harlekin így emlékezik meg egykori tagjáról

– Az ekkor még amatőr együttes hamarosan országos sikereket ért el, amelyeknek ő is aktív részese volt: nívó-díjak, elismerő oklevelek, Kiváló Együttes minősítések, 1972-ben még a Ki-Mit-Tud döntőjéig is eljutottak. 1985-ben a Gárdonyi Géza Színház tagozataként megalakuló, immár hivatásos társulatként újra formálódó Harlekin Bábszínháznak is oszlopos tagja volt. Egészen 1999-ig dolgozott a társulatnál, majd férjével (a szintén Harlekin-alapító Lovasy Lászlóval, akivel 1970-ben kötött házasságot), saját vállalkozásuk, a Bábstúdió Bt. keretein belül, az ország számos színházának készítettek bábokat. 2004-ben, Lengyel Pál hívására visszatért a Harlekinbe, és 2009-es nyugdíjazásáig annak tagja is maradt. Nyugdíjazása után, unokái töltötték ki az idejét – áll a Harlekin Bábszínház búcsúzó szavai között.