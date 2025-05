Kiakadt a hatvani gólyapár, mi került a fészkükbe +videó

Március óta követhetjük nyomon kamera segítségével a hatvani gólyapár életét a Batthyány utca 38. előtti villanyoszlopon található fészkükben. Amint az a május 3-i felvételen is látszik, némi rendetlenség látszik a "lakásukban", rejtélyes módon egy fóliadarab látszik a kamerafelvételen. A Gólyák világa - World of storks Facebook-oldalon azt olvashatjuk, talán rájöttek, hogy nem is olyan jó az a fólia a fészekcsészében, és kirakták a szélre. Nem tudni, hogy került oda, portálunk már arra is gondolt, talán abba volt csomagolva az elemózsiájuk az Afrikából Hatvanig tartó hosszú útra. Ám, a magyarázat egészen más.

A hatvani gólyapár pózol a kamera előtt

Forrás: Pro Natura Mozgalom / Facebook

A hatvani gólyapár "lakásába" rejtélyes holmi került

Portálunkon is írtuk róla, hogy az elmúlt hetekben több bejelentés is érkezett a Pro Natura Mozgalom munkatársaihoz, melyben az állatbarát hatvani lakosok aggódtak a gólyafészekbe hordott nejlonzacskók miatt. Az önkormányzat oldalán később mindenkit megnyugtattak: a szakemberek egybehangzó véleménye szerint nem ajánlott mesterségesen beleavatkozni a gólyafészek összetételébe, így annak eltávolítása nem szükséges. A hatvani gólyapár jól van.

A költöző szárnyasokkal kapcsolatban már arról is írtunk, hogy a gólyacsalád 2018 óta visszajár Hatvanba, március közepétől, augusztus végéig laknak fészkükben. Évente 3-5 utódot hoznak a világra. Ettől az évtől lehetőségünk van közelről megfigyelni ezeknek a csodálatos madaraknak az életét, szemtanúi lehetünk, hogyan születnek, majd cseperednek fel fiókáik. Vigyázzunk rájuk, vigyázzunk az élőlényekre és a környezetünkre!, írja weboldalán a Hatvani Gólya. Mi, hatvaniak, óvjuk a természetet, teszik hozzá.