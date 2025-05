A híd ami a tapasztalt hegymászót is ámulatba ejtette

Korábbi cikkünkben a Mezőszemerén élő Kollár Lajossal beszélgettünk a Nemzeti Összetartozás hídjáról. A hegymászó szerint ezt a hidat mindenkinek érdemes egyszer kipróbálnia, hiszen nemcsak maga az átkelő lenyűgöző, hanem a Zempléni Kalandpark is, amely a libegők és mászófalak mellett számos egyéb élményt nyújt. Elmondta azt is, hogy a kalandpark nemcsak a melegebb hónapokban kínál programokat, hanem télen is érdemes felkeresni, hiszen a térségben két sípálya is üzemel.

A Nemzeti Összetartozás Hídja.

Forrás: termeszetjaro.hu

Ehhez foghatót még nem láttam Magyarországon. Grandiózus vállalkozásról van szó és ennek létjogosultsága van közvetlenül az országhatár mellett. Ami engem igazán meglepett, hogy a függőhíd csupán egy szelete a helyi attrakcióknak.

- mesélte lapunknak Kollár Lajos.