Magyarországon csak ritkán látsz ilyet!

Kollár Lajos arra is felhívta a figyelmet, hogy a Zemplén nemcsak nyáron kínál élményeket: télen is érdemes ellátogatni a térségbe, hiszen két, egyenként 700–800 méter hosszú sípálya várja a téli sportok szerelmeseit. – Mindkét pálya teteje fekete besorolású, tehát a legnehezebb fokozatba tartozik, de ahogy haladunk lefelé, a lejtők egyre lankásabbá válnak, így a kezdők is bátran kipróbálhatják – mondta. A kevésbé rutinos síelők számára szőnyeges felvonó és szervezett síoktatás is rendelkezésre áll, így a legkisebbek is biztonságban ismerkedhetnek meg a sport alapjaival.