Horrorösszegbe kerül a jogsi: egri oktatók mondták el, miért nem elég az anyukölcsön

Nagyon felgyorsult világunk, évtizedekkel ezeőltt a jogosítvány megszerzése is másképp működött, mint ma. A KRESZ tanfolyam és vizsga is online megy, s természtesen nem lett olcsóbb semmi sem, a vezetői engedélyhez jutás rögös út lehet. Egy egri autósiskola vezetője nyilatkozott lapunknak, aki elmondta, ha minden flottul megy, náluk kicsit kevesebb mint 400 ezer forintból megvan a jogsi.

– Hogy hogy áll ez össze? Az elsősegélynyújtó tanfolyam megszerzése 30 ezer forint, a KRESZ tanfolyam 39 ezer plusz ott van a közel 5 ezer forintos viszgadíj. S most jön a lényeg, a kötelező levezetendő óraszám 30, ennek darabára átlagosan 9 ezer forint, a forgalmi vizsga díja 11 ezer, míg az orvosi alkalmassági 7200-ba kerül. Így jön ki a közel 400 ezer forint – mondta.

Több százezer forint kell ahhoz, hogy meglegyen a jogosítvány Fotó: Huszár Márk

De ahogy hozzátette, a tanulói öt százaléka tudja ezt így ebben a formában teljesíteni. A tapasztalata az, hogy a bukások megszaporodtak, ennek összetett okai vannak, erről bővebben is írtunk. Mint mondta, az átalgos óraszám inkább 45-55 között van, ez már szavai szerint képességfüggő, hogy milyen gyorsan tudnak beilleszkedni a forgalomba.

– Tapasztalataink szerint a diákok figyelmetlenebbek, a felkészültségük hiánya is látszik, motorikus képességeik sem olyan fejlettek, mint régebben. Meg kell osztaniuk a figyelmüket, s ez sem megy könnyen, nem olyan gyakorlatiasak – mondta. A stressz és a vizsgadrukk is óriási, ez is a bukás okainak egyike.