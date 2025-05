Kapcsolat és kapcsolódás az egri Születés hetén

Az idei rendezvény fő témája a kapcsolat és a kapcsolódás lesz. Az érdeklődők számtalan program közül választhatnak: a terhességtől egészen a csecsemőkorig tartó időszakot felölelő kínálatban mindenki megtalálja a számára legérdekesebbeket. Megismerhetik a védőnői szolgálat programját, előadást hallgathatnak az "elég jó" szülőségről, illetve a hordozás lehetőségeiről is, de a szülésznőkkel történő kötetlen beszélgetésre is lehetőség lesz. A programok nagy része kisbabákkal, kisgyermekekkel is látogatható, kivéve a kifejezetten felnőtteknek szóló programokat. A babakocsik tárolására van lehetőség. A Születés hete rendezvénysorozat legtöbb programja ingyenes, egyes eseményeken csak előzetes regisztrációval lehet részt venni.

A tavalyi Születés hete rendezvénysorozat keretében a szülők a magasba emelték gyermekeiket

Fotó: Gál Gábor