Nem hiszed el, mennyi kórokozó él a kezeden – ezért fontos a kézmosás

Hogyan változott a kézhigiéné a világjárvány óta?

Kubeczky Krisztina azt is hozzátette, hogy bár a járvány lecsengésével a kezdeti lelkesedés csökkent, a kézhigiénia fontossága sokak számára továbbra is megmaradt. Tapasztalataik szerint az emberek többsége gyakrabban mos kezet, mint a pandémia előtt, és a kézfertőtlenítők használata is sokak mindennapi szokásává vált. Sokan ma is tartanak maguknál kis kiszerelésű alkoholos kézfertőtlenítőt, amelyet olyan helyzetekben használnak, amikor nincs lehetőség kézmosásra. Emellett kiemelte, hogy az oktatási intézményekben is egyre nagyobb szerepet kap a helyes higiénés gyakorlatok oktatása, amely hosszú távon hozzájárulhat a lakosság egészségtudatosságának fejlődéséhez.

Összességében elmondható, hogy a COVID-19 járvány új normákat teremtett a kézhigiénia területén. A szokások ugyan az idő múlásával változnak, de a tudatosság növekedése hosszú távon pozitív hatással lehet.

- tette hozzá a népegészségügyi felelős.