Riporter kerestetik! 1 órája

A KicsiNagyKövetek fát is ültettek Gyöngyöspatán

Az idei évben Gyöngyöspatán találkoztak a Heves vármegyei KicsiNagykövet program résztvevői. A szombaton megrendezett eseményen faültetés, közös főzés is volt, de ez alkalommal újdonsággal is készülnek a szervezők: keresik a KicsiNagyRiportereket is.

– A tehetséggondozó verseny egyben közösségépítő is. A kihívás célja, hogy a résztvevők örömmel és kíváncsisággal fedezzék fel közös kulturális kincseinket, miközben felejthetetlen élményekkel és közösségi pillanatokkal gazdagodnak. A program során nemcsak értékes tudásra és tapasztalatokra tehetnek szert, hanem életre szóló barátságokat is köthetnek, és átélhetik, mit jelent büszkén kötődni gyökereinkhez és identitásunkhoz – olvasható a KicsiNagyKövet program internetes oldalán. – A műveltségi, kreatív és kincskereső feladatokkal színesített kihívásunk remek lehetőség arra, hogy a 10-12 éves, 4-6. osztályos diákok megmérettessék tudásukat, miközben jól szórakoznak és minőségi időt töltenek el hasonló korú társaikkal és családjukkal. A KicsiNagykövetek legutóbb Gyöngyöspatán gyűltek össze A KicsiNagyKövet program újdonsága Az idei évben újdonságnak számító KicsiNagyRiporter programról Strack Marika, a kihívássorozat ötletgazdája elmondta, hogy a tehetséggondozó program eddigi 3 éve alatt minden esztendőben valamilyen újdonságot is megvalósítottak. Évről évre figyelik a gyerekeket, és reagálnak az igényeikre, alkalmazkodnak az őket leginkább érdeklő tevékenységekhez, s ahhoz igazodva döntenek az új programelemekről. – A mostani generáció fiataljai már jóval több időt töltenek a virtuális térben, mint elődeik, így fontosnak tartottuk, hogy ezzel kapcsolatosan is szerezzenek olyan ismereteket, melyek a hasznukra válhatnak. A kezdeményezés mellé állt Nagyistók Tibor, a Duna TV vezető szerkesztője is, aki minden héten egy-egy órán keresztül foglalkozik a gyerekekkel. Egy hétre előre megkapják a feladataikat, melyek teljesítését aztán a következő alkalommal kiértékelik. Az utóbbi néhány hétben a húsvéti ünnepkörrel kapcsolatban dolgoztak fel anyagokat. Júniusban, ha a program véget ér, szerkesztőséget szervezünk a résztvevő gyerekekből, akik majd a KicsiNagyKövet internetes oldalát szerkesztik majd – foglalta össze Strack Marika.

