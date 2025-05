Kiderült, tud-e Kövér László főzni

Mi a kedvenc étele Kövér Lászlónak, az országgyűlés elnökének? Erre a kérdésre kereste a választ Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója, a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos TikTok oldalán.

– Túrós tészta pörccel, ez a kedvence – mondta, s kiderült nem igen főz, maximum teát és tojást. Arra is kíváncsi volt Nyitrai Zsolt, hogy mi volt a legemlékezetesebb külföldi étel, amit evett a házelnök.

– Szeretem kipróbálni az adott országok étkeit. Egyszer Korzikán ettem egy olyan polipot, aminek az íze még ma is a számban van – mondta. Végül az is kiderült, mi az, amit az idelátogató delegációk szívesen fogyasztanak. Mint mondta, ez a gulyás, a halászlé.