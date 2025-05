Új applikációt vetettek be a halálos kórt terjesztő kullancsok nyomon követésére

Új kullancsfigyelő alkalmazás segít a vérszívók elleni védekezésben, adta hírül az Origo. Mint írják, a Kullancsfigyelő applikáció az Ökológiai Kutatóközpont nagy sikerű programja. Az alkalmazás segít a vérszívók elleni védekezésben, a lakosok pedig bejelenthetik az appon keresztül, ha veszélyes vérszívót láttak, teszik hozzá.

A Kullancsfigyelő applikáció révén nyomon követhetjük a vérszívók elterjedését

Forrás: Purger Tamas

A Kullancsfigyelő applikációval a legveszélyesebb kullancsfajok elterjedését segíthetünk nyomon követni

Az Ökológiai Kutatóközpont évről évre folytatja Kullancsfigyelő programját, amely a különösen veszélyes Hyalomma kullancsok terjedésének nyomon követésére koncentrál. E program segítségével a lakosság is részt vehet a kutatásban, és egy applikáción keresztül könnyedén bejelenthetik, ha kullancsot találnak. Az Ökológiai Kutatóközpont kéri a lakosságot, hogy ha kullancsot látnak, alaposan figyeljék meg, fotózzák le, és amennyiben úgy vélik, hogy Hyalomma egyedet találtak, azt őrizzék meg jól záró tégelyben, és jelezzék a kutatóknak. A jelzést megtehetik e-mailen, a kullancsfigyelo.hu oldalon, illetve már az új PragmaTick mobil alkalmazáson keresztül is jelezhetik, ha Hyalomma kullancsot találtak. Az alkalmazás letölthető és néhány egyszerű kérdés megválaszolásával és a kullancsról készült fotó csatolásával pár perc alatt bejelenthetőek a talált példányok. Az appban emellett sok hasznos információt megtudhatnak a letöltők, többek között a Hyalomma és más, magyarországi kullancsfajokról, vagy akár a kullancsokkal kapcsolatban keringő tévhitekről.

Portálunkon többször is foglalkoztunk már a kullancsok jelentette veszéllyel. Beszámoltunk arról, hogy eddig soha nem látott, azonosítatlan albínókullancs jelent meg Magyarországon, amelyek agyhártyagyulladást vagy halált is okozhatnak. Az enyhe tél miatt ráadásul rengeteg a Hyalomma kullancs is, ami a kongói vérzéses lázat terjeszti. A négylábú társainkra is legalább olyan veszélyesek lehetnek a kis vérszívók csípései, mint ránk, emberekre.