Újabb káosz várható az M3-ason: lezártak egy fontos csomópontot

Az Autópálya hírek tájékoztatása szerint továbbra is zajlik az M3-as autópálya felújítása, ennek részeként május 5-én lezárták a polgári csomópontot a főváros irányába tartó oldalon. A munkálatok miatt sem le-, sem felhajtani nem lehet ezen a ponton.

Az M3-as autópálya felújításában új fejezet kezdődik

Forrás: Autópálya hírek

A kedd reggel nem indult jól a sztrádán, hiszen a Budapest felé vezető oldalon, Nagyfüged térségében a korábban kiépített terelésben feltorlódtak a járművek. A most elkezdődött munkálatok is hatással vannak a közlekedésre. Nyíregyháza felől jelenleg csak terelőúton lehet elérni az M3-as autópályát. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. közleménye szerint a lezárás várhatóan május 28-áig tart, de az időpontot befolyásolhatják az időjárási viszonyok, logisztikai tényezők, illetve egyéb külső körülmények is. A forgalomterelésről sárga útirányjelző táblák tájékoztatják az autósokat.