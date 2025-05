Megbotlott, leesett a lépcsőn, rommá törte magát az M3-as kedd délelőtt

Kedden is fokozott figyelemmel kell haladniuk az autósoknak, leginkább az autópályán, melyen a vasárnap óta tartó forgalmi rendet megváltoztató események sora – úgy tűnik – még korántsem ért a végére. Az utinform.hu tájékoztatása szerint az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Nagyfüged térségében korábban kiépített terelésben feltorlódtak a járművek: a 95-ös és a 90-es km között araszol a kocsisor.

Az M3-as autópályán nem voltak épp eseménytelenek az utóbbi napok

Fotó: Karnok Csaba

Vasárnap óta már többször is hírt adtunk az m3-as autópályán történtekről, rögtön aznap a több kilométeres torlódásról számoltunk be és egy sajnálatos halálos motorbalesetről is: