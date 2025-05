Ajándék feladat is volt a magyar érettségin az egri tanár szerint

Mint elmondta, a második feladatban egy-egy kötelező műből való szereplő olvasható, meg kellett nevezni a mű szerzőjét, a címét, a műfaj megnevezését, ilyen típusú feladatokat is csináltak, és Katona Bánk Bánja, Mikszáth Kálmán Beszterce ostroma, illetve Arany műve is könnyen megragadható, jó feladat volt. Korstílusokkal kapcsolatos kérdés is volt, ez is 3 pontot ért, itt is egy-egy téves információt kellett megtalálniuk a jó információk közül.

– Ez is szerintem teljesíthető, a barokk, a romantika és a szimbolizmus volt itt a negyedikben három nagyon ismert memoriter részletet kellett kiegészíteni. „Őseinket felhozád Kárpát szent bércére”, hogyha valaki ezt nem tudja, akkor szerintem az nem is akart érettségizni. Aztán volt Adytól Góg és Magóg, mindenki tudja, én erre, tényleg mernék fogadni. Babitsnak a Jónás imájából volt még egy részlet, ahova be kellett írni kétszer azt a szót, hogy Jónás – ismertette.

Ismertette, hogy az 5. feladat két definíciót tartalmaz, a dal, illetve a szonett definícióját olvashatták egy-egy pontért, aztán a 6.-ban egy Kafka Átváltozásából van egy részlet, ami 12.-ben, vagy a 11. év végén kerül sorra.

– Ennek nagyon örültek egyébként például a saját osztályomba járó gyerekek, mert ez valahogy annyira más volt, mint a többi mű, amivel találkoztak, hogy Kafka rajongó kis csoport alakult ki, voltak öten, és állandóan küldték, hogy miket találtak a Tiktokon, ami Kafkával kapcsolatos, sőt tetoválást is küldtek.

Ez volt az A, a B-ben pedig Mikszáthtól az A fekete folt című művének a vége, hogy mit csinál a brezinai bacsa, és ez is olyan, hogy szerintem emlékeznek rá, de ha nem, akkor meg kilogikázzák, hogy felgyújtják vagy felgyújtja az aklot. Volt, aki mondta is, hogy csak tipp volt, de ez egy jó tipp. A hetes feladatban össze kellett párosítani, hogy például Kiss János napszámos, aki egy Móricz regénynek a főszereplője, a naturalizmus jegyeit mutató műnek az alakja. Aztán Károli Gáspár bibliafordítást végzett, ő az első teljes bibliafordítás megalkotója.