A házias ételek császára volt ez a hely Egerben, szomorú, amiért be kellett zárnia

Ahogy a közelmúltban bemutattuk a Dobos Cukrászda aranykorát, úgy legalább egy tucat egri vedéglátóhely szép napjait is felidézhetnénk, hiszen rengeteg kultikus, népszerű vagy nívós hely volt Egerben, am ma már nem működik, de sokan még emlékeznek rá – időnként bizonyára hiányolják is a helyiek. Ilyen például a Bródy utcai Szantofer vendéglő, ami 2017 őszén zárt be és magyaros ételeiről volt ismert. Akkor a tulajdonossal beszélt portálunk: Jakab András elmondta, kénytelenek voltak bezárni, mert tulajdonosként úgy látta, képtelenek versenyezni a külföldi fizetésekkel. A vendéglátásból sokan mentek külföldre, a fővárosba, jobb fizetés reményében. Hozzátette, nagyjából négy éve megemelték az ételeik árát, ekkor azonban sokan pártoltak el tőlük, akik ugyan később visszatértek, de az ismételt emelést követően újra elvesztették őket. Egyszóval, megpróbálták kitermelni a munkaerő magasabb bérét, de ha emiatt nincs elég vendég, abból nehéz. Úgy véli, ha egy sarokkal kintebb, a Széchenyi utcán lettek volna, több turista „botlik beléjük”.

Magyaros ételek – házias vendéglő volt a Szantofer Forrás: Berán Dániel/heol.hu

Magyaros ételek és minőség

A Szantofer helyén korábban a Jóbarát működött, később a Bodega lakta be az üres vedéglőt. Hossó Attila keze alatt a „Szanti” 2003 és 2017 között a város egyik legnépszerűbb helye volt, magán és céges eseményeket is szívesen vittek oda a helyiek. Az egykori vezető, Hossó Attila elmondta, talán ők voltak az egyetlenek akkoriban Egerben, akik ellenállak a nemzetközi trendeknek és a magyaros házias ételekkel tudtak stabil, elégedett vendégkört megtartani hosszú ideig.