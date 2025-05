Vásárlás 50 perce

Ezek a boltok lesznek nyitva május elsején

Megváltozik a hétköznapok megszokott rendje. Nemcsak a május 1-jei nyitvatartás okozhat kérdést a vásárlóknak, hanem a pénteki munkaszüneti napé is. Szinte az összes bolt be fog zárni csütörtökön, de kivételek ezúttal is vannak.

Négynapos hosszú hétvégével, benne piros betűs ünneppel és munkaszüneti nappal nyit a május, ez pedig alaposan megkavarja a hétköznapok megszokott rendjét. Éppen ezért arra kérte a Világgazdaság a nagy magyarországi boltokat, árulják el, hogyan alakul náluk a május 1-jei nyitvatartás. A Lidl Magyarország áruházai május 1-jén zárva lesznek, a többi napon pedig a megszokott nyitvatartással várja vásárlóit az áruházlánc. Az egyes üzletek pontos nyitvatartási ideje megtekinthető a vállalat weboldalán, valamint a Lidl Plus applikációban is. Május 1-jén a CBA üzletek zárva tartanak, 2–4. között a szokásos nyitvatartási időben várják a vásárlókat. Lidl áruház Eger, náluk így alakul a május 1-jei nyitvatartás

Forrás: Google Street View SPAR: május 1-jei nyitvatartás Az üzleteik jelentős része zárva tart, viszont lesznek kivételek, a töltőállomásokon található OMV-SPAR express és Orlen-Despar üzletek, valamint egyes SPAR partner és SPAR market áruházak nyitva lesznek. Május 1-jén a Tesco áruházak zárva tartanak, míg a hosszú hétvége többi napján a már megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat. Az Aldi április 30-án, a hosszú hétvége előtti szerdán a megszokott hétköznapi nyitvatartással várja a vásárlókat. Május 1-jén valamennyi hazai Aldi üzlet zárva tart. Viszont május 2-án a hétköznap pénteki, május 3-án szombati, május 4-én pedig a megszokott vasárnapi nyitvatartás szerint lesznek elérhetők az áruházlánc üzletei. A május 1-jei hosszú hétvége alatt a Penny üzletei az alábbi rend szerint tartanak nyitva: Május 1., csütörtök: zárva

Május 2., péntektől a boltok a megszokott nyitvatartási rend szerint várják a vásárlókat.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!