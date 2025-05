Éljen május elseje! – Így változott az ünnep, ahogy hogyan lett divat a retromajális

Több mint harmincezer dolgozó vonult fel Egerben 1977. május elsején

Forrás: Fortepan / Urbán Tamás

Amikor már kimondták: hajszál került a levesbe

1987. május 1.

A Heves megyei központi ünnepséget a Szakszervezetek Heves Megyei Tanácsának elnöksége szervezte Egerben, a Technika Házában, ahol Fábryné Dobai Ilona. az SZMT titkára mondott ünnepi beszédet.

– Vannak élvonalbeli termékeink, de munkánkkal itthon és a világ előtt egyre szigorúbb körülmények között kell vizsgáznunk. Ez egyszerre ad örömet, biztonságot és felébreszti bennünk a felelősséget: azért, mert a gazdaság a tervezettnél lassúbb dinamizálási folyamata miatt az a veszély fenyeget bennünket, hogy a nemzetközi mezőnyben nagy erővel, áldozatokkal kiharcolt helyünkről lejjebb kerülünk, messze a felzárkózás lehetőségétől. Tavaly a megye gazdaságának egyes területein tapasztalható előrehaladás mellett megfigyelhető volt a kedvezőtlen tendenciák továbbélése. Az idén megyénk ipari egységeinek többsége a dinamikusnak mondható éves terveknek megfelelően valósította meg első negyedévi feladatait – idézte a Népújság a szónokot.

A hivatalos optimizmus még 1987-ben is a régi

Forrás: Fortepan / Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény

Eltűnnek az erőltetett sallangok, munkatársi kikapcsolódássá válik május elseje

1990. május 2.

Szűkebb hazánk újságja, immár Heves Megyei Hírlap néven arról írt, hogy az ünnepeinket övező, kötelező sallangok eltűnésével lassan természetesebbé és meghittebbé válik egy-egy jeles nap.

– Sajátos egybeesés, hogy a munka ünnepének, május elsejének 100. évfordulója éppen egy olyan időszakra esik, amikor a rendszerváltás idején devalválódik minden, ami az elmúlt időszak „kincstári” sablonjai közé tartozott. A május elsejék az utóbbi esztendőkben a kötelező jókedv, a virsli és a sör, a formális felvonulások napjává változtak. Azt jósolták ezért, hogy ebben az esztendőben nem is érdemes összehívni az embereket, mivel elegük van az ilyen rendezvényekből. Ám kiderült, hogy a lózungok eltűntével is szívesen vesznek részt munkatársaikkal közös mulatságon. Heves megyében is szinte minden nagyobb gyár és üzem megrendezte a maga majálisát. Ha hiányoztak is a vörös zászlók, s a fennkölt igazgatói, párttitkári beszédek, hangulatban nem volt hiány. S tudósítóink úgy érezték: ha az idei ünneplés visszafogottabb is, de hamar megtalálja a helyét, és beépül ünnepeink rendjébe. Családi kikapcsolódási alkalom lesz, de sokadmagunkkal: munkatársi körben – írta a Heves Megyei Hírlap.