Matek érettségi 2025: az első részben sokan veszthetnek pontokat

A matematika érettségi első részében egyébként 12 rövid feladatot kell megoldaniuk a középszinten vizsgázóknak 45 perc alatt. Már meg is annak az lső értékelések, az Eduline írt erről.

– Az idei matekérettségi első részében többek között halmazok, egyenlet megoldása a valós számok halmazán, gráfok és vektorok is szerepelnek, de a diákoknak mértani sorozat összegét, illetve térfogatot is kell számolniuk, valamint az egyenes egyenletét is fel kell írniuk. Szakértők úgy fogalmaztak, hogy az első rész első hét feladata klasszikus értelemben vett mintapélda, ezért ezek nem okozhatnak senkinek sem problémát. A sodrófadiagramos feladat egy kicsit pepecselősebb, sokat kell számolni, viszont négy pontot ér. Ilyenre eddig az első részben nem nagyon volt példa. A vektoros és a koordináta-geometriás feladatot azért érezhetik nehezebbnek az érettségizők, mert ez volt az a témakör, amit a NAT változása miatt megcsonkítottak, így nem biztos, hogy a matekórákon akkora fókuszt kapott. A szakértők szerint az utolsó, valószínűség-számításos feladat viszont sokaknak jelenthet problémát, szerintük ennél a példánál sokan veszíthetnek értékes pontokat. Matekból az első 30 pontos, a második rész pedig 70 pontos – írták.