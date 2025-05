Őszinte részvétem! Az egri matektanár kameránk előtt oldotta meg az érettségi feladatsort

Kedden a matekérettségivel bírkóztak a végzősök, erről frissülő cikkünkben beszámoltunk. A matematika érettségi első részében egyébként 12 rövid feladatot kell megoldaniuk a középszinten vizsgázóknak 45 perc alatt. Az Eduline által megkérdezett szakértők a matekérettségi második részéről azt mondták, hogy a második rész tele volt típusfeladatokkal, így az, aki rendesen készült a vizsgára, annak biztosan jól sikerült.

A matekérettségi reméljük nem okozott nagy fejtörést a diákoknak Fotó: Albert Péter

Az érettségi végeztével megkértük az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium matematika tanárát, oldja meg kameránk előtt a feladatsort. Barabás Zoltán meg is tette, laza stílusával magával ragadó is lett a megoldás folyamata. Nem volt rest olykor bevallani, elszámolta magát, de persze azonnal jelezte, hol volt a probléma. Ez jó tipp a diákoknak is a későbbiekre: maximális koncentrációval, figyelemmel nézzék át a feladatokat, úgy oldják meg ezeket.