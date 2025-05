Ismét elesett a MÁV – akadozik a vasúti közlekedés Heves vármegyében

Május 3-án országszerte jelentős fennakadásokkal kellett számolniuk a vonattal utazóknak, a MÁV több vonalán is komoly késések alakultak ki, amelyek közül több Heves vármegyét is érintette. A késések fő oka járműhiba volt, de a hirtelen beköszöntő meleg is hozzájárult a menetrend felborulásához.

Jármű hibák miatt hatalmas késéseket szedett össze a MÁV szerte az országban.

Szilvásváradi vonal: sorozatos késések Eger és Szilvásvárad között

A legjelentősebb fennakadások a szilvásváradi vonalon történtek. Az Egerből 10:09-kor Szilvásváradra induló személyvonat (35522) járműhiba miatt 50 perces késéssel közlekedett, emiatt a Szilvásváradról 11:49-kor Egerbe induló vonat (35515) is 25-30 percet késett. A délutáni órákban sem javult a helyzet: az Egerből 13:35-kor Szilvásváradra induló járat (35514) 40-45 perces, a Szilvásváradról 14:49-kor Egerbe tartó vonat (35523) pedig 10-20 perces késéssel közlekedett.

Tokaj InterCity: akár 60-80 perces késések

Heves vármegyét érintette a Tokaj InterCity (IC 658) jelentős késése is. A Nyugati pályaudvarról 16:20-kor Debrecenen, Nyíregyházán, Miskolcon át a Keleti pályaudvarra tartó szerelvény Ceglédbercel-Cserőtől járműhiba miatt 60-80 perces késéssel közlekedett tovább.

Országos fennakadások – nem csak Heves vármegyében

A mai napon nemcsak Heves vármegyében, hanem az ország más részein is komoly késések voltak. A Tapolcáról a Déli pályaudvarra tartó sebesvonat járműhiba miatt jelentős késéssel közlekedett, ezért mentesítő buszokat is be kellett vetni. A Balaton felé tartó InterCity-k is 50-70 perces késéseket szenvedtek, Székesfehérváron fékhiba miatt kellett kocsit kivonni a forgalomból. A Bajáról Dombóvárra tartó személyvonat egy másik vonat hibája miatt 40-45 percet késett, míg a Prágából érkező Metropolitan EuroCity is 90-100 perces késéssel érkezett Szobra, így a magyarországi szakaszon nem is közlekedett.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy több állomást és pályaszakaszt is érint a májusban zajló, éjszakai vasúti karbantartás a Füzesabony–Miskolc és a Miskolc–Hidasnémeti vasútvonalon. A munkavégzés idején a vasúti gépek jelentős zajhatással járhatnak, a MÁV a lakosság türelmét kéri: