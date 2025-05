Motorosok lelték haláluk a Mátrában, emlékművet állítottak nekik

Az egyik ok, hogy a Hegyipatak Panzió magánterületén egyszerű és gyors volt felállítani az emlékművet – ezt a döntést az a korábbi kellemetlen eset is indokolta, amikor a Kékestetőn elhelyezett emlékművet el kellett bontani. A másik szempont a helyszín kiváló elhelyezkedése volt: a 24-es út mentén minden arra haladó jól rálát, megállhat, és elcsendesedve emlékezhet. Minden hétvégén történik motoros baleset a Mátra környékén, így az emlékmű figyelemfelhívó szerepe is kiemelten fontos.