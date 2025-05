Nyereményeső hullott a Gárdonyi térre - így ünnepelte Eger az Európa-napont

Európa-napot rendeztek május 8-án Egerben, a Gárdonyi Géza téren. A szervezők kézműves foglakozásokkal, bábkiállítással és bábsimogatóval, kézműves termékek vásárával, papírsárkány készítéssel, európai népek meséivel, társasjátékokkal, kvízekkel, üzenőfallal, fotósarokkal, szerencsekerékkel, ingyenes, Európai Unióról szóló kiadványokkal és sok nyereménytárggyal készültek a programra.

Európa-nap a Gárdonyi térre: több diák, osztály is érkezett Fotó: Huszár Márk

Gömöri László, Eger alpolgármestere is köszöntötte a térre látogatókat.

– A mai nap az összetartozás, az együttműködés és a béke napja is. Európa történetét pedig nem csak a nagyobb városok írják, hanem az olyan helyek is, mint Eger. De városunk nem csupán a múlt városa, hanem egy élő, lélegző, aktív hely. Ám szólnék egy pár szót a fiatalokról is. Ők már használják Európa lehetőségeit, nyelveket tanulnak, utaznak a kontinensen – mondta.