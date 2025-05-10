2025.05.10. 19:30
"Az új pápára úgy tekintünk, mint reményünk első gyümölcsére" - Ternyák Csaba az új egyházfőt köszöntötte szentmiséjében
Ternyák Csaba egri érsek vasárnap délelőtt szentmisét tartott az egri bazilikában, ahol a híveket lelki üzenettel buzdította. A prédikáció során külön hangsúlyt fektetett XIV. Leó pápa szavaira, amelyek iránymutatásul szolgálnak a keresztény közösség számára.
Csütörtök délután mutatta be első szentmiséjét az új katolikus egyházfő, XIV. Leó pápa, aki a katolikus egyház 267. pápájaként lépett hivatalba. Az eseményhez kapcsolódva Ternyák Csaba egri érsek is szentmisét tartott az egri bazilikában, ahol prédikációjában köszöntötte az új egyházfőt és hálát adott érte, illetve Ferenc pápáért is. Az érsek háláját fejezte ki XIV. Leó megválasztásáért, és arra buzdította a híveket, hogy imádsággal kísérjék a pápa szolgálatát, aki ezekben a kihívásokkal teli időkben lelki iránytűként vezetheti a katolikus közösséget.
Az egri érsek hálát adott az új pápa megválasztásáért
Az új pápára úgy tekintünk, mint reményünk első gyümölcsére.
- ezekkel a szavakkal köszöntötte Ternyák Csaba az újonnan választott katolikus egyházfőt. Az érsek tolmácsolta a híveknek XIV. Leó pápa üzenetét.
Világítótoronnyá szeretné tenni az egyházat, amely ragyogóan világít az egész világ színe előtt és meghív minden embert egy nagy testvériségre. Az anyaszentegyház nagy-nagy közösségébe, ahol mindannyian egyetlen néppé lehetünk.
Utánajártunk, milyen elődök nyomán választott nevet az új pápa
Ternyák Csaba azt is kiemelte, hogy Leo pápa a szívünkhöz szólt az első szentmiséjén.
Az egyház egyre inkább város legyen. Az üdvösség bárkája legyen, amely a történelem hullámain keresztül hajózik. Világítótorony legyen, amely bevilágítja a világ éjszakáit.
XIV. Leó trónra lépése – Egri egyháztörténésszel beszélgettünk, mit üzen a névválasztás?
A szentmisén Ternyák Csaba érsek személyes élményét is megosztotta a hívekkel: elmondta, mennyire meghatották őt az óvodások énekei, amelyekkel az elmúlt években több óvoda megnyitóján is találkozott. Különösen mély benyomást tett rá az a dal, amelyben a gyerekek azt énekelték: „Kicsiny kis fényemmel világítani fogok.” Az érsek hangsúlyozta, hogy ez az egyszerű üzenet minden keresztény számára fontos útmutatás: nemcsak a gyermekek feladata, hogy fényt vigyenek a világba, hanem mindannyiunké. Nekünk is világítanunk kell környezetünkben, mégpedig az evangélium világosságával. Kiemelte, hogy a keresztény ember soha nem adja fel, szeretetet sugároz, és mindig nyitott a bűnbocsánatra.
Semjén Zsolt Egerben követte a pápaválasztás eseményeit
"A konklávé gyors döntése is azt mutatja, hogy a bíborosokat a Szentlélek irányítása vezette a választás során"
Az érsek kitért arra is, hogy az új pápa neve magyarul „oroszlánt” jelent. Mégis, amikor megjelent a Szent Péter-bazilika erkélyén, nem egy oroszlán képe tárult elénk, hanem egy szelíd, jóságos és kissé meghatódott emberé. Mégis vállalta ezt a hatalmas hivatást, és izgatottan várjuk, mit is jelent majd az, hogy ő „oroszlánként” szolgálja Istent és az egyházat.
A teljes érseki szentmise visszanézhető az egri Szent István Televízió YouTube-csatornáján.
