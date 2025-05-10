"Az új pápára úgy tekintünk, mint reményünk első gyümölcsére" - Ternyák Csaba az új egyházfőt köszöntötte szentmiséjében

Csütörtök délután mutatta be első szentmiséjét az új katolikus egyházfő, XIV. Leó pápa, aki a katolikus egyház 267. pápájaként lépett hivatalba. Az eseményhez kapcsolódva Ternyák Csaba egri érsek is szentmisét tartott az egri bazilikában, ahol prédikációjában köszöntötte az új egyházfőt és hálát adott érte, illetve Ferenc pápáért is. Az érsek háláját fejezte ki XIV. Leó megválasztásáért, és arra buzdította a híveket, hogy imádsággal kísérjék a pápa szolgálatát, aki ezekben a kihívásokkal teli időkben lelki iránytűként vezetheti a katolikus közösséget.

XIV. Leó pápa csütörtökön tartotta első miséjét.

Az egri érsek hálát adott az új pápa megválasztásáért

Az új pápára úgy tekintünk, mint reményünk első gyümölcsére.

- ezekkel a szavakkal köszöntötte Ternyák Csaba az újonnan választott katolikus egyházfőt. Az érsek tolmácsolta a híveknek XIV. Leó pápa üzenetét.