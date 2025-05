Tuti kimérte, hogy pont a vonalra álljon - ilyen parkolást is ritkán látni, mint Egerben

Olvasónk szomorúan számolt be róla, hogy Egerben a nem rég nyílt Sinsay előtti parkolóban valaki úgy gondolta, neki két hely is jár, ezzel csökkentve a parkolóhelyek számát és mutatva be egy igen dühítő parkolási módszert. Olvasónk megjegyzésként írta a fotóhoz: szerintem amúgy kimérte vonalzóval, hogy pont a vonalra álljon középen.

Nem mindennapi parkolás a Sinsay előtt Egerben

Forrás: Beküldött

Legutóbb arról írtunk, amikor a hatvani McDonald's parkolójában mutatott be ehhez hasonló mutatványt valaki.