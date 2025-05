Drasztikus változtatást is javasoltak az egriek, elmondták a véleményüket parkolásról

Már tavaly is szó volt róla, ám végül nem készült el Eger új parkolási koncepciója. Az októberben megalakult új közgyűlés az új polgármester javaslatára határidőt hosszabbított, ugyanis tavaly őszig nem készült el sem a szakmai anyag, sem a társadalmasítás, azaz a lakosság véleményének kikérése és beépítése a szakmai anyagba. Vágner Ákos polgármester akkor elmondta, vizsgálják, hogyan lehet bővíteni a parkolók számát és hogyan lehet az Egerben lakcímkártyával rendelkezőket előnybe hozni.

Van, ahol a parkolás konfliktust okoz a helyiek és az ingázók között, ilyen a Szarvas Gébor utca környéke is

Forrás: Berán Dániel/heol.hu

– Nyilvánvaló, hogy kevesebb autó nem lesz, hiszen a helyiek mellett az agglomerációban élők is autóznak Egerben. Nyereséges a parkolási rendszer, de a két parkolóház veszteséges. A Kertész úti parkolóház veszteségének oka a kihasználatlanság. Oda kellene terelni az Egerbe érkező turistákat, mert nem találják – ez főként szervezési kérdés. A várba és a strandra érkezők körében kell ajánlani. Már több helyre is kitábláztuk, de ezzel is van még feladat. A Katona téren a kihasználtság nem olyan rossz, de a tulajdonosnak fizetendő éves bérleti díj veszteséget termel. A parkolás mellett a tömegközlekedés is fontos kérdés. Tervezünk egy egyeztetést a városlakókkal arról, hogy látják most a helyi közlekedést és mit változtatnának rajta – nyilatkozta év elején a polgármester. Ez az egyeztetés zajlik most. Mint ahogy arról már beszámoltunk, az önkormányzat örömmel osztotta meg, hogy több száz visszajelzés érkezett hozzájuk, rengetegen kifejtették, hogy hol és mit változtatnának a mostani rendszeren.