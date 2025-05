Kettéfűrészelt nők száradnak az ukrán nemzeti hős lelkén – Semjén Zsolt Egerben beszélt az ukrán uniós csatlakozás következményeiről

Érdem, vagy politikai döntés?

– Világos hogy nem számít a teljesítmény, nyers politikai döntésről van szó. Ha már itt tartunk, ez nem korrekt Szerbiával és a Nyugat-Balkán többi országával szemben sem, akik nagyságrendekkel jobban teljesítenek, mégis messze állnak a tagságtól – fogalmazott. Hozzátette, el kell ismerni, Törökország is felkészültebb mint Ukrajna. Felidézte, hogy hazánk uniós csatlakozásakor nem csak megfelelt a feltételeknek, de nagy árat is fizetett, gondoljunk csak arra, mondta, hogy a magyar feldolgozóipar külföldi kézbe került, s ez máig nagy probléma.

Rátért a magyar kisebbség helyzetére is, arra, hogy jogfosztottak ők Kárpátalján. A gyermekek nem kaphatnak anyanyelvi oktatást, s szerinte míg ez nem változik, addig Ukrajna ne is gondoljon semmilyen csatlakozásra. Arról is beszélt, hogy támadások is érik a magyar kisebbséget, ilyen volt az is, amikor a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség központi irodáját felgyújtották, majd arról beszélt, hogy Orbán Viktorral több megoldási javaslatot is ajánlottak az ukránoknak.

Semjén Zsolt ezer éves államunkról és rémtettekről

Felidézte hazánk történelmét, majd azt, hogy a mai Ukrajna jogelődje hogyan alakult, hogyan szerzett területeket. Mint mondta, gyakorlatilag 3 ember hozta létre az országot, Lenin, Sztálin és Hruscsov. Arra is kitért, hogy sokszor nekik szegezik a kérdést, miért nem éreznek a magyarok sorsközösséget az ukránokkal, hiszen éppúgy szenvedtek az orosz megszállástól. Mint mondta, a nyugati világ csak azt felejti el, hogy '45 és '56 a Szovjetunió megszállása volt, aminek Ukrajna éppúgy a része volt, mint Oroszország.

Történelem, s a jelen kihívásai, átfogó kép hazánk helyzetéről Forrás: Huszár Márk/heol.hu

Arról is beszélt, hogy a nacionalista Stepan Bandera nemzeti hős az ukránok jó része szemében. Ő volt az, akinek banderitáknak nevezett követői felelősek voltak a lengyel és zsidó civilek lemészárlásáért a második világháború alatt. Semjén szavai szerint több száz ezer embert öltek meg, sokukat baltával fejezték le, több ezer nőt kettéfűrészeltek. Hozzátette, Bandera szobraival tele van Ukrajna. Végül kitért arra is, hogy az orosz nyelvűeket és az orosz kisebbséget is érte jogfosztás, s talán nem túl meglepő, hogy az egyik legnagyobb hatalom nem tűrte el saját kisebbségeknek jogfosztását. Mint mondta, volt olyan, hogy nőkre és gyerekekre gyújtották rá a templomot.