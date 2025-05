Miért pont május 4-e lett a nemzetközi Star Wars-nap? Mutatjuk!

Réges-régen, egy messzi-messzi galaxisban… – aligha akad ember, aki ne ismerné ezt a legendás mondatot, vagy legalább ne hallotta volna életében. És bár nem mindenki rajongója George Lucas űreposzának, azt a bizonyos mondatot – „Az Erő legyen veled!” – szinte mindenki a Star Wars univerzumhoz tudja kötni. Vasárnap, azaz május 4-én pedig világszerte milliók öltik magukra kedvenc Jedi-köpenyüket, indítják el valamelyik epizódot, vagy merülnek el John Williams ikonikus filmzenéjében. De vajon miért pont május 4-e lett a hivatalos Star Wars-nap?

Ma van a nemzetközi Star Wars-nap

Forrás: Getty Images

A Star Wars-nap dátuma egy szójátékból ered

Bár sokan azt gondolnák, hogy a dátum valamelyik film premierjéhez köthető, a Star Wars-nap eredete egy meglepően hétköznapi, ám annál frappánsabb angol szójátékból ered. Az ikonikus „May the Force be with you” (Az Erő legyen veled) mondat hangzásában erősen hasonlít az angol „May the Fourth” (május negyedike) kifejezésre. A rajongók tehát nem is voltak restek: „May the Fourth be with you” lett a nem hivatalos, majd később széles körben elfogadott Star Wars-nap mottója.

A wikipédia szerint a szójáték először 1979-ben jelent meg nyomtatásban, mégpedig politikai kontextusban: amikor Margaret Thatcher-t, az Egyesült Királyság első női miniszterelnökét május 4-én választották meg, pártja egy frappáns hirdetést jelentetett meg a London Evening News hasábjain: „May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations.” (Május negyedike legyen veled, Maggie. Gratulálunk.)

May the Fourth be with you! – Az Erő legyen veled!

Forrás: Star Wars / Facebook

Egy filmes univerzum születése

A Star Wars története 1977-ben indult útjára, amikor bemutatták a Csillagok háborúja című filmet – amelyet később, 1981-ben Egy új remény címmel illesztettek be a kilencrészes fő saga kronológiájába. A film elképesztő siker lett, megreformálta a vizuális effektek világát, és új korszakot nyitott a hollywoodi blockbusterek történetében. A sikert két további rész követte: az 1980-as A Birodalom visszavág, majd az 1983-as A Jedi visszatér, e három film együtt alkotja az eredeti trilógiát, amely máig sok rajongó számára a Star Wars esszenciáját képviseli.