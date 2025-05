Szúnyogok terjesztik a halálos kórt, a bőr alá és a szembe is bejuthat a féreg

A betegség Magyarországon a közelmúltig ismeretlen volt, ám a klímaváltozás miatt terjedni kezdett. A legnagyobb veszélyben a kint tartott kutyák vannak, hiszen az egész napot a szúnyogok támadásának kitett helyen töltik, de a lakásban tartott kedvenceink sincsenek teljesen védve. Az esetleges szívféreggel történő fertőződés tüneteit is jellemzően később csak évek múltán, a szív maradandó károsodásakor észlelik az állattartók.

A szívféreg nem válogat: bármelyik kutyát megfertőzheti, és az évek során komoly károsodásokat okozhat az állat szerveiben.

Fotó: PT

A szívféreg komoly károkat okozhat

– Ha egy szúnyog szívférgességgel fertőzött állatot csíp meg, a moszkitó által kiszívott vérrel együtt az élősködő lárváit is kiszippantja, melyet némi idő elteltével egy másik állatnak a következő csípéssel átad. Sajnos nem csak a kutyák, hanem a macskák is érintettek, sőt, az ember is, de bennünk nem fejlődnek férgekké a lárvák, így köztünk fertőzés nem terjed – mondta el lapunk kérdésére dr. Farkas László, hevesi állatorvos, a Magyar Állatorvosi Kamara Heves Vármegyei Szervezetének titkára.

A szívféreg teljes kifejlődése legalább 6 hónapig tart, s az aktuális fejlődési szakaszait különböző laboratóriumi vizsgálatokkal, gyorstesztekkel állapítják meg. Az adott állat számára megfelelő kezelést is eszerint kell megválasztani. Ha a házi kedvenceinket olyan féregtelenítő tablettával kezeljük, melynek van a szívféreg lárváira ható komponense, a féreg nem fejlődik ki a gazdaállatban, de ilyen tablettát 6 hónapnál idősebb kutyának csak előzetes teszt után szabad adni. De a különböző nyakörvekkel, tablettákkal, rácsepegtető (spot-on) oldatokkal is lehet védekezni a kullancsok, bolhák és szúnyogok ellen. Fontos azonban tudnunk, hogy a szúnyogok ilyen módon történő távol tartása nem ad 100 százalékos védelmet kedvencüknek.

– A szívférgesség az esetek többségében teljesen gyógyítható, de sikere nagyban függ attól, hogy a fertőződés épp melyik szakaszában van. Ha a szív már károsodott, annak mértékétől függően szinte mindig élethosszig kell valamilyen szívgyógyszert szednie az állatnak. Sajnos a szív károsodása ezen esetekben maradandó – tette hozzá az állatorvos.