Gondoltad volna? - Eger az ország második legfejlettebb vármegyeszékhelye

Eger immár a dobogó legfelső fokát ostromolja az Egyensúly Intézet településindexe alapján a vármegyeszékhelyek rangsorában – a tavalyi 3. helyről az idei értékelés alapján a 2. helyre lépett elő a vármegyszékhelyek fejlettségi ranglistáján. Az Egyensúly Intézet településindexe alapján tehát Székesfehérvár (53,7 indexpont) a legfejlettebb megyeszékhely. A második helyen Eger (51,1 indexpont), a harmadikon pedig Veszprém (49,8 indexpont) végzett. Míg tehát Székesfehérvár megőrizte tavalyi első helyét, Eger a harmadik helyről a másodikra lépett előre, Veszprém pedig leszorította Győr városát a fejlettségi rangsor „dobogójáról”.

A településindex adatai szerint Eger az ország második legfejlettebb vármegyeszékhelye

Forrás: Berán Dániel / Heol.hu

Portálunkon már beszámoltunk arról, hogy az Egyensúly Intézet 2020-ban jelentette meg politikai-gazdasági-társadalmi vízióját Magyarország 2030 – Jövőkép a magyaroknak címmel, amelyben kijelölte a gazdagabb, versenyképesebb és boldogabb Magyarország felé vezető út fő irányait. Ennek egyik alappillére a közösségek ereje: Magyarország csak úgy válhat sikeresebbé a következő évtizedekben, ha életerős, szabad és cselekvőképes kisközösségekre támaszkodhat – írta közleményében az intézet. Az Egyensúly Intézet 2024-ben saját indexet dolgozott ki, amely önkormányzati ciklusokon átívelően teszi lehetővé a települések, illetve a fővárosi kerületek adottságainak és fejlődésének adatalapú értékelését, valamint egymáshoz viszonyított helyzetük nyomon követését. A 2025-ös településindex alapján áll Eger az országos 2. helyen.

A településindex objektív adatokon alapuló értékelése emelte Egert az országos 2. helyre

Az Egyensúly Intézet idei értékelése szerint Eger több dimenzióban is az első helyen végzett a vármegyeszékhelyek kategóriájában.

– Itt a legmagasabb például az ezer főre jutó gimnáziumi tanulók (83 fő), valamint az internet-előfizetések száma (451 előfizetés/1000 lakos). Az adatok a város közismert turisztikai vonzerejéről tanúskodnak: a száz főre vetített, kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák (687 vendégéjszaka) és a tízezer főre jutó vendéglátóhelyek száma (87 vendéglátóhely) is Egerben a legmagasabb. Az előkelő helyezéshez az is hozzájárult, hogy a hevesi megyeszékhelyen a diplomások aránya (27,4 százalék), valamint a tízezer főre jutó élelmiszerboltok (46 élelmiszerbolt) és egyéb üzletek (129 üzlet) száma is kiemelkedően magas.