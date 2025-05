Mennyibe kerül a nyaralás a Tisza-tónál? Mutatjuk a friss árakat, nem nagy öröm!

A Tisza-tó környéke még a főszezon előtt is több kikapcsolódási lehetőséget biztosít az ide érkezőknek. A tó és környezete ideális úti cél lehet azoknak, akik a természet, víz közelében kapcsolódnának ki, a csendre vágynak, fák, füvek, madarak, békák és társaik közelségére. De azoknak is kínál a tópart opciót, akik welnesseznének. Körbenéztünk, milyen szálláslehetőségekkel találkozhatunk jelenleg a tónál. Segítségül hívtuk a Szállás.hu oldalát, ezen az oldalon Kiskörén, Sarudon, Poroszló és Tiszanánán tudtok foglalni, már ami a Tisza-tó Heves vármegyei szakaszát érinti.

A Tisza-tó egyre népszerűbb, szálláshelyekben is gazdag Forrás: Kállai Márton / Szabad Föld

Kiskörén húsz helyet találtunk, ezek többnyire apartmanházak, vendégházak. Árakban 2 fő/éj-re 21 ezer forinttól 50 ezerig terjed a "licit", de ha egy-egy egész házat bérelnénk ki, akkor 60-80 vagy 100 ezer forintot is elkérnek. De hogy konkrét példát is említsünk, a Tisza-tó Apartmanpark, a Tisza-tó egyik legújabb szálláshelyeként szállóvendégeit. Az öt hektáros területen az apartmanok felhőtlen szórakozást és nyugodt kikapcsolódást biztosítanak a természet szerelmeseinek, az aktív kikapcsolódást, kerékpározást, a horgászatot, a vízi vagy hajós programokat kedvelőknek egyaránt. Az árak 26 ezertől 212 ezerig terjednek.

Nézzük, hol és mennyibe kerülnek a szállások a Tisza-tónál

Poroszlón vendégházak garmadája áll rendelkezésünkre. Az árak nagyjából 30 és 170 ezer forint között mozognak attól függően persze, hogy mekkora az apartman, egész házat vennénk ki, vagy csak egy szobát. Példáink sorát most erősítse egy wellnessben is erős szállás, ez a Notarius Vendégház, itt nyolc szoba várja a vendégeket. Még egy másik különlegessége, hogy a zavartalan pihenés biztosítása érdekében, valamint a szálláshely jellegéből adódóan, 14 év alatti gyermekek fogadására nincs lehetőség. Vallják, hogy minden felnőttbarát szálláshely megfelelő körülményeket kell biztosítson a felnőtt élmények újra éleséhez. Sarudon hasonló kondíciók mellett szállhatunk meg vendégházakban. De ha például komplexebb élményre vágyunk, ott a Kalandpart, ott található egy kemping is, mely a Sarudi-medence közvetlen közelében található. A fás, ligetes környezetből így egyből a vízbe is csobbanhatunk. Két embernek egy éj 33 ezer forintba kerül.