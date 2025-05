Recsken megmutatták, mi a legnagyobb hiba, amit tűz esetén sokan elkövetnek

Nagy Sándor Recsk nagyközség polgármestere, egyben a település önkéntes tűzoltó egyesületének elnöke a korábbiakban felhívta Recsk lakosságának figyelmét arra, hogy a tűzoltó készülékek nagyban hozzájárulnak egy háztartás személy- és vagyonbiztonságának növeléséhez - olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oldalán.

A tűzoltó készülékek helyes használata

Forrás: Nagy Csaba tű. szds. - Heves VMKI

A tűzoltó készülék helyes használata

Kiemelte, hogy egy kezdeti tüzet könnyen el lehet oltani vele, így gyors reagálással akár megelőzhetjük, hogy teljesen a lángok martalékává váljon az ingatlanunk. Az elnök segített a lakosoknak készülékeket beszerezni, ami egy újabb kérdést vetett fel. Sokan a működétetéséről kérdezték, az elnök pedig az egri katasztrófavédelem kirendeltség támogatásával május hetedikén egy tűzoltási bemutatót szervezett a település általános iskolájának udvarán. A bemutatón csaknem ötven érdeklődő vett részt a helyi önkéntes és a pétervásárai hivatásos tűzoltókkal - írják.

Fiatalok is részt vettek az eseményen

A lánglovagok gépjárműveit és szakfelszereléseit a fiatal tanulók megtekinthették, az autókba is beülhettek. Az esemény Nagy Sándor és Sas Dániel tűzoltó alezredes rövid előadásaival kezdődött, akik az otthoni tüzek megelőzésére adtak hasznos, gyakorlati tanácsokat, illetve felhívták a figyelmet a füstérzékelők fontosságára is. Elmondták, hogy a konyha, a hálószoba vagy a nappali mennyezetére felszerelt füstérzékelő már a tűz kezdeti szakaszában jelez, amikor még van lehetőségünk cselekedni. A bemutató első szakaszában a tűzoltók egy konyhában égő, olajjal teli lábas helyes és helytelen oltását mutatták be. A lángoló olajra vizet öntve a lángok magasra csaptak fel, míg a helyes oltáskor, egy fedőt téve a lábasra, kialudt a tűz. Ezután egy fémtálcában tüzet gyújtottak és a porral oltó használatát lépésről-lépésre bemutatták a szemlélőknek. Az önként jelentkezőkre bevetési védőruhát és sisakot adtak és abban gyakorolhatták a tűzoltó készülékek helyes használatát. A tűzoltóknak persze ez rutinfaladat volt, azonban a lakosok elmondták, hogy nagyon hasznos volt számukra a bemutatón szerzett tudás. A gyakorlást követően, ha szükség lenne rá, sokkal magabiztosabban kezelnék a készüléket, a tapasztalatokat használva pontosan tudnák hogyan oltsanak el egy kisebb tüzet - részletezik.