Órási üzemanyagár-csökkentés jöhet

Régen látott zuhanás állt be az olaj világpiaci jegyzésében, csütörtök délelőtt a Brent hordónkénti ára jóval 60 dollár alatt, 59 dollár közelében alakult – írja a Világgazdaság. Már nyitáskor látszott, hogy nagyon erős az efelé tartó trend: az olajárak folytatva az előző napi meredek esést, csütörtök reggelre 59 centtel, azaz 1 százalékkal, hordónként 60,47 dollárra esett, míg az amerikai West Texas Intermediate nyersolaj határidős ára 65 centtel, azaz 1,1 százalékkal 57,56 dollárra mérséklődött.

Nagymértékű üzemanyagár-csökkentés léphet életbe a következő napokban

Erről a szintről aztán mostanra, néhány óra alatt további leforgás következett be. Az okok sokrétűek, de talán a legmarkánsabb, hogy

Szaúd-Arábia, a világ legnagyobb nyersolaj-exportőre növelheti a termelését,

miközben a friss adatok az amerikai gazdaság, a világ legnagyobb olajfogyasztójának zsugorodását mutatták.

A Brent ára a hét elején még 67 dollárnál járt, a mostani 59 dolláros szint tehát nagyfokú esés. A magyar járműtulajdonosoknak pluszban jó hír, hogy a hazai üzemanyagárak szempontjából meghatározó dollár–forint árfolyam is kedvező pályán halad: a váltás most 357 forint alatt bonyolódik, ami egy hete még bőven 360 fölött járt.

Ezek alapján pedig arra lehet számítani, hogy nagymértékű üzemanyagár-csökkentés léphet életbe a következő napokban. A szokott rend szerint a magyarországi üzemanyag-nagykereskedők, élükön a Mollal pénteken délelőtt hoznak döntést a szombattól hatályos literenkénti árakról.

Kérdés, hogy a mostani munkaszüneti nap változtat-e ezen a menetrenden. Ha igen, akkor legközelebb hétfőn fog bekövetkezni az üzemanyagárról szóló döntés, ha viszont nem, akkor a hétvége már az új üzemanyagárakkal kezdődhet.

Nyilván a nagykereskedőket semmi sem kötelezi az üzemanyagár csökkentésére. Bár igaz, hogy a kormány kikötése, hogy a hazai árak ne legyenek fölötte a régióban tapasztalhatóknak. Jelenleg a benzinkutak alapján számolt átlagárak a következők:

95-ös benzin – 589 Ft/liter,

gázolaj – 597 Ft/liter.

Jelen állás szerint bőven benne van a pakliban, hogy a legközelebbi üzemanyagár-döntés a benzin átlagárát 580, a dízelét 590 forint környékére szorítja Magyarországon. Meglátjuk, valóban így történik-e majd, ez legrosszabb esetben is már csak napok kérdése. Illetve annak is, hogy addig ne következzen be fordulat se az olajpiacon, se a dollár–forint árfolyamban.