Lelepleződött a tyúktolvaj, különleges ragadozót fogott a vadcsapda

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) szakembere április 12-i TeSzedd! szemétszedési akcióra indult Tiszalúcra, de már a program kezdete előtt csörgött a telefon, mert megfogták a tyúktolvajt, aki már hetek óta segített az aprójószág elfogyasztásában a környéken. Kiderült, hogy egy vadmacska (Felis silvestris) kandúr az elkövető, így a jó szándékú baromfitartó értesített a sikeres befogásról.

Csapdába sétált a vadmacska Fotó: bnpi.hu

A tolvaj óvatlanul besétált a gondosan előkészített élvefogó csapdába, nem tudott ellenállni az újabb finom fogásnak, hiszen mi baj lehet? Egy párszor már sikerrel járt – olvasható a történet a bnpi.hu oldalon.

„Így aznap első utam nem a szeméttel jócskán megszórt célterületre, hanem a falu végére, a Takta parti baromfiudvarhoz vezetett, ahol szemrevételezés és gyors konzultáció után kiderült, hogy történetünk főhőse történetesen egy hibrid vadmacska” – számolt be Soós Gábor természetvédelmi őr. Korábban egyébként már történt hasonló eset Tiszalúc ezen utcájában, ám akkor egy fiatal héja (Accipiter gentilis) kapott rá a csibehúsra, de ezt a baromfitartó is jelezte. A tettenérés és gyűrűzés után – hogy legközelebb is felismerjék a tolvajt – jó messze a településtől a héját is elengedték.

Eltűnik majd a vadmacska?

A vadmacska hazánkban fokozottan védett – természetvédelmi értéke 250 ezer forint – és a természetvédelmi törvény alapján hibridjei ugyancsak élvezik a fokozottan védett státuszt. Az állatról szőr és ürülékmintát gyűjtöttek, ebből genetikai vizsgálattal meg tudják határozni, pontosan milyen fajjal van dolguk, azaz, hogy fajtiszta, vagy hibrid egyeddel.

A vadmacska esetében a hibridizáció az egyik legsúlyosabb probléma a genetikai tisztaság megőrzése szempontjából, aminek felhígulásáért a szabadon kószáló házimacskák a felelősek. Ezért ezúton is felhívjuk minden macskatartó figyelmét, hogy amennyiben szabadon tartják kedvencüket, akkor felelős állattartóhoz méltón ivartalanítsák és oltassák be négylábúikat, azok és a vadmacskák védelme érdekében egyaránt! További fő veszélyeztető tényezőik az élőhelyek eltűnése és a közúti gázolások.